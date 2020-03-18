馬來西亞鎖國首日 街道不見車龍人潮

馬來西亞18日實施行動管制令，除了指定單位，許多行業暫停營運14天，學校也停課兩週，吉隆坡多個地區交通順暢，路上難得不見車龍，街道也人潮稀疏。中央社記者郭朝河吉隆坡攝 109年3月18日

（中央社記者郭朝河吉隆坡18日專電）馬來西亞今天實施行動管制令，除了指定單位，許多行業暫停營運14天，學校也停課兩週，吉隆坡多個地區交通順暢，路上難得不見車龍，街道也人潮稀疏。

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）16日透過電視直播頒布行動管制令，宣布從18日起至31日鎖國自保，禁止所有國人出國，也禁止所有外國人入境。

同時，全國所有學校停課兩週；超級市場、菜市場、雜貨店及販賣日常用品的商店外，所有宗教場所及商業單位必須關閉。

另外，除了相關水電、能源、通訊、郵政、交通、銀行、廣播、機場、國防、消費、監獄、食品供應等重要機構之外，其他政府單位及私人機構也都關閉。

受到這項新措施影響，馬來西亞昨天出現回鄉潮，今天吉隆坡已不像平日般繁忙。多個地區交通順暢，並無出現平常般洶湧熱鬧的景象。

同時，根據社群媒體網友分享，由於馬來西亞不准國民出入境14天，也間接讓每天往返新加坡工作的馬來西亞人選擇短期住在新加坡或滯留新山，導致來往柔佛州新山與新加坡的柔新長堤今天一改過去通勤繁忙時段必定阻塞的情景，令這個全世界最繁忙的關卡幾乎「空無一車」。

另一方面，馬來西亞青年及體育部今天發表聲明，在行動管制令期間，民眾也不能到公園去運動，以免疫情擴散。

同時，掌管國會及法律事務的首相署部長達基尤丁（Takiyuddin Hassan）也發表聲明，若人民違反行動管制令，在這段期間舉辦任何非必要的社交聚會，違例者可被判處罰款或監禁最高2年。

馬來西亞衛生部昨天發表聲明，截至昨天中午12時，共新增120起武漢肺炎確診病例，累計確診病例達673起，另有2名病患死亡。（編輯：林憬屏）1090318