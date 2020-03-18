馬來西亞：疫情傳染鏈難阻斷 民眾勿隨意外出

（中央社記者郭朝河吉隆坡18日專電）馬來西亞衛生總監諾希山呼籲所有民眾留在家裡，不要隨意外出，否則無法阻止武漢肺炎疫情擴散，未來可能面臨更大的病毒攻擊潮。

諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天中午透過臉書發表聲明，呼籲馬來西亞民眾遵守行動管制令，盡量留在家中不要外出，同時也與其他人保持距離，否則將迎來更大的疫情衝擊。

他表示，「由於馬來西亞疫情嚴重擴散，目前阻斷2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）傳染鏈的希望渺茫」，希望每個人都必須認真看待衛生部的指示，盡量扮演好道德公民的角色，謹慎照顧個人與家庭健康安全，這樣才有辦法防止疫情繼續擴散。

另一方面，馬來西亞高等教育部今天也發表聲明宣布，國內公私立大學在行動管制令期間一律停課，包括考試、學生人文發展活動及科研活動等都必須尊重首相慕尤丁的宣布，在3月18日至31日期間暫停相關活動。

同時，所有公私立大學生可以選擇返回各自住家或留在學校宿舍，若選擇後者，必須向校方管理部門報告。

所有公私立高等教育機構也必須確保能照顧留在學校宿舍的學生，包括採取適當的傳染病防範措施，遵守管制令規定。另外，學校餐廳只允許進行外送，禁止在餐廳內用餐。

慕尤丁（Muhyiddin Yassin）16日透過電視直播，馬來西亞從18日起至31日鎖國自保，禁止所有民眾出國，也禁止所有外國人入境。

此外，全國所有學校停課兩週；超級市場、菜市場、雜貨店、販賣日常用品的商店、所有宗教場所及商業單位必須關閉。（編輯：周永捷） 1090318