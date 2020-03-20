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武漢肺炎大流行 日本奧會1執委籲東奧延期

最新更新：2020/03/20 14:47

（中央社東京20日綜合外電報導）武漢肺炎全球大流行牽動今夏東京奧運能否如期舉行，日本奧會一名資深成員呼籲，東京奧運應延期，因在目前情況下選手無法全力準備，硬要如期舉辦是置選手於危險中。

日本奧會執行委員會成員山口香接受日本經濟新聞採訪，她在今天刊出的報導裡指出，東京奧運應延後舉行，她將在日本奧會27日舉行的會議提出這項意見。

法新社報導，山口香曾於1988年漢城（現稱首爾）奧運柔道項目獲得銅牌，她是首位呼籲東京奧運延期的日本奧會執委。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延全球，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球確診人數逾24萬人、超過1萬人死亡。

在疫情擴大之際，東奧主辦單位已取消預賽，並縮減預演規模。但越來越多人質疑東奧是否仍應照既定日程7月24日登場。擁有最後決定權的國際奧林匹克委員會（IOC）已表達立場，支持東奧如期舉行。

山口香批評，國際奧委會此舉是置運動選手於危險之中，「要運動員在這種情況下練習，國際奧委會只會招致沒把選手福祉置於優先的批評。」

山口香說：「與其他賽事不同處在於，奧運象徵運動帶來世界和平的理念。如果選手不能盡情享受比賽，就不應該舉行奧運。」（譯者：侯姿瑩/核稿：陳亦偉）1090320

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