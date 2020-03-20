新加坡：接受健康檢測馬來西亞勞工可繼續工作

（中央社記者黃自強新加坡20日專電）馬來西亞實施鎖國禁令，新加坡外交部今天指出，凡持有新加坡工作准證的馬來西亞勞工，只要接受健康檢測，並有合適的住宿安排，均可在這段期間繼續在新加坡工作。

外交部指出，新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢與馬來西亞官員通話，相互討論如何保障兩國公民健康狀況。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情全球延燒。馬來西亞首相慕尤丁頒布幾項緊急措施，包括從18日起至31日鎖國自保，禁止所有國人出國，也禁止所有外國人入境。

新加坡與馬來西亞一水之隔，唇齒相依，由於馬來西亞實施鎖國禁令，讓大批馬來西亞勞工趕在禁令生效前，漏夜入境新加坡。

新加坡人力部、國家發展部、建屋發展局等相關單位，火速協助這群受鎖國禁令影響的馬來西亞勞工找臨時宿舍。雇主安排提供能夠棲身的飯店或宿舍。

社會及家庭發展部則為險些露宿街頭的馬來西亞勞工設置「方艙宿舍」，提供必要的盥洗設施、睡袋、毛巾與衛生紙。

新加坡政府已為超過1萬名馬來西亞勞工配對臨時宿舍，並給予他們每晚新幣50元（約新台幣1000元）的住宿補貼，最多14天。

新加坡衛生部晚間最新公告，今天新增40起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，其中有30起從境外移入病例，大多數均曾造訪英國。新加坡確診累計達385起。（編輯：張佑之）1090320