美國史上首見 川普宣布紐約州為武漢肺炎重災區

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）武漢肺炎疫情蔓延，美國總統川普政府今天宣布紐約州為重大災區，命令聯邦政府向紐約州提供援助。

紐約新聞網站Syracuse.com報導，這是美國史上首度有總統因公共衛生威脅宣布重大災區，這類援助資源通常用來因應天災，例如颶風、地震及洪災等。

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）4天前即要求川普政府宣布紐約州為重災區，此舉可讓聯邦政府負擔紐約州最多達75%的緊急抗疫措施費用。

紐約州的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例現在為全美最多，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，紐約州累計有8398例確診、46例死亡病例。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）今晚在記者會上說，紐約市有5683起確診病例，死亡病例達43起，約占全美確診病例1/3。

「紐約郵報」（New York Post）報導，美國聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency）今天發布的緊急狀態，可向紐約州提供420億美元的賑災緊急基金（Disaster Relief Fund）。

聯邦緊急事故管理總署現在可將人員與資源派到紐約州，並設置行動冠狀病毒篩檢中心，對公共設施進行消毒，並提供亟需的醫療物資，像是口罩、手套與手術衣等。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1090321