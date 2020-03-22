疫情加速擴大 英國建議150萬高風險族群別出門

（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國首相強生今天警告2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情正在「加速」擴大。英國政府已要求風險最高的150萬人待在家裡12週。

法新社報導，強生（Boris Johnson）作上述警告之際，有愈來愈多人辯論民眾是否夠嚴肅看待保持人際距離的警告，以及政府是否應該實施更嚴格的限制。

強生今天表示：「數字非常殘酷，正在加速增長。我們跟義大利相比只晚2至3週，義大利人有非常棒的醫療照護體系，但他們的醫護人員完全被需求弄得應接不暇。」

最新衛生當局數據顯示，英國已有233人死於武漢肺炎，對病毒呈陽性反應的人數來到5018人。

英國政府已草擬緊急法案，準備賦予警察、公共衛生和移民官員額外權力來遏制疫情。唐寧街首相辦公室20日也宣布關閉酒吧、餐廳等更嚴格的防疫措施。

英國住房大臣詹里克（Robert Jenrick）今天上午告訴天空電視台（Sky TV），如果民眾不遵守政府建議，政府之後「必須考慮其他選項」。

為嘗試保護風險最高的民眾，英國政府公布的最新措施，包括建議有潛在健康狀況，例如骨癌、血癌、纖維化囊腫，或是曾接受器官移植的人，都必須盡全力作好病毒防護，例如把自己長期隔離在家。

住房部聲明也列出政府希望體質最虛弱的人應遵守的時程。根據聲明：「屬於一種以上風險族群的人，家庭醫師或專科醫生會聯繫他們，強烈建議他們待在家裡至少12週。」（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1090322