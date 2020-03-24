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土耳其武漢肺炎增293例 累計1529確診

最新更新：2020/03/24 08:31

（中央社記者何宏儒安卡拉23日專電）土耳其今天新增293起武漢肺炎病例，有7人不治，使得累計確診數來到1529例、37死。為防控疫情，土耳其已自中國進口藥物和快篩檢驗試劑組。

土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）深夜發推文指出， 過去24小時對3672名疑似病例進行檢測，其中293人對俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）呈現陽性反應。

他指出：「我們早就對年輕人提出過警告：你們並沒有免於此一傳染病，放慢生活步調，不要進入危險環境中，不要把風險帶進家裡。待在家，適宜生活在家中。」

他今天稍早在記者會中表示，將再投入3萬2000名醫護人員，加大力道進行武漢肺炎防疫。他說，土耳其已自中國進口藥效良好的藥物，可以更快速緩解病情。

此外，克扎表示，已經從中國進口5萬套快篩檢驗試劑組，26日之前會收到30萬套檢驗試劑組，「我們也在安排增加訂購100萬套」。

他在記者會中證實，經檢測有醫務人員對武漢肺炎呈現陽性反應，但他未就此詳述。針對社群媒體上有關於當局將實施24小時戒嚴的說法，克扎予以駁斥，強調政府不會採行如此嚴厲措施。

他也再度呼籲民眾待在家中，「每個人都可以自行宣布戒嚴，政府不必這麼做」。克扎籲請65歲以上年長者遵守外出禁令，強調他們感染武漢肺炎的風險最高。（編輯：馮昭）1090324

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