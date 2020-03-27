柯瑞與專家談疫情吸5萬人觀看 歐巴馬也在其中

（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士球星柯瑞今天在IG上與美國資深科學家佛奇討論武漢肺炎疫情相關問題，吸引近5萬人觀看，連前總統歐巴馬（Barack Obama）也在其中。

在美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）負責傳染病研究的佛奇（Anthony Fauci）說：「疫情非同小可。」

柯瑞（Stephen Curry）在Instagram的直播上告訴佛奇說：「我想做這個問答（節目）的原因之一，是希望接觸到不同層面的人，和想瞭解疫情的人。」

柯瑞表示，即便加州已經下令，要民眾待在家並保持人際距離，但海灘與公園依然人潮洶湧，促使他想出手幫忙。

柯瑞在談到他感染季節性流感一事時，透露他當時曾接受俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢。

柯瑞說：「在NBA停賽前大概兩天吧，我出現類流感症狀，我幾乎是立刻就做了武漢肺炎的篩檢，而我知道現在有人在討論，是否要進行全面性篩檢。」

佛奇回答說：「幾週前，我們還未想到或需要（篩檢），但目前我們有數十萬個檢測套件，主要是因為我們讓私人機構參與其中。」

佛奇表示，民眾如果有症狀出現，首先要做的是致電給相關醫療單位，而非直接前往急診室。

佛奇表示，他希望冬天前就有疫苗可用，但在此同時，保持適當的人際距離、篩檢、使用個人防護裝備，對保護醫護人員和正與疾病搏鬥的來說，都是很重要的。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090327