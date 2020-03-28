武漢肺炎疫情升溫 馬來西亞考慮加強行動管制令

目前在外採購的馬來西亞民眾都會戴上口罩，並且在排隊付費時保持特定距離，展現高度警覺意識。中央社記者郭朝河吉隆坡攝 109年3月28日

（中央社記者郭朝河吉隆坡28日專電）馬來西亞行動管制令實施第10天，儘管馬路人潮大幅縮減，但仍有一些民眾不顧禁令上街。國防部長依斯邁沙比利宣布，不排除將加強行動管制令，規定民眾外出時間。

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）3月16日宣布，從18日起至31日實施行動管制令鎖國自保，禁止所有國人出國，也禁止所有外國人入境。同時，全國所有學校停課兩週；超級市場、菜市場、雜貨店及販賣日常用品的商店外，所有宗教場所及商業單位必須關閉。

儘管馬來西亞警方已經在許多路上設立路障並巡邏，以警惕人民遵守行動管制令，不要輕易外出，不過仍有不少民眾忽視這項禁令，造成疫情不減反增，促使慕尤丁再次宣布延長行動管制令至4月14日，並希望人民能徹底遵守。

此外，馬來西亞也派出軍隊加入巡邏與管制隊伍，希望能嚇阻民眾隨意上街。同時，警方也出動探測器隨機為民眾測量體溫，以確保有發燒症狀的民眾能前往就醫。

同時，目前在馬來西亞的超級市場內，都有保全控制人流量。所有入內購買的民眾都必須列隊等待測溫，並等到有人購物結束出來後，才能獲准進入。目前在外採購的民眾都會戴上口罩，並且在排隊付費時會保持特定距離，展現高度警覺意識。

由於馬來西亞疫情持續擴大，截至中午12時新增159起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，全國累計確診2320例，死亡病例增加1起至27例，促使國防部長依斯邁沙比利（Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob）發表聲明，表示將在這兩天內公布更嚴謹的行動管制令，不排除將規定民眾外出時間，以更有效控制疫情。（編輯：周永捷）1090328

馬來西亞行動管制令實施第10天，儘管馬路人潮大幅縮減，但仍有一些民眾不顧禁令上街，促使國防部長依斯邁沙比利宣布，不排除將加強行動管制令的約束，以防止疫情擴散。中央社記者郭朝河吉隆坡攝 109年3月28日