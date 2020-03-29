罕見雙重感染 冰島患者體內帶有2種新型冠狀病毒

（中央社雷克雅維克29日綜合外電報導）冰島國家廣播公司（Ruv）報導，冰島生技公司deCODE genetics排序出2019新型冠狀病毒約40個變異，發現一名患者體內有兩種病毒，一種帶有特別變異，一種沒有。

deCODE genetics執行長史提凡松（Kári Stefánsson）接受冰島國家廣播公司訪問時表示，該公司發現的變異似乎是冰島特有，而從病毒極具變異性也可看出它的來源遠比先前認知的多，可能源於許多不同國家。

deCODE genetics定序的病毒，包括從外表健康的個人以及症狀非常輕微者採集而來的樣本，或許這也是deCODE genetics發現的病毒變異性，為什麼會多於最先且最初檢測患者的冰島國家醫院（Landspitali）。

史提凡松表示，推估冰島現在約1%染病是過度估算，但就算僅0.5%感染，那也是接受診斷確診者的3倍以上。

史提凡松表示：「我們發現一個人有兩種病毒：除了感染帶有特別變異的病毒，也感染了沒帶變異的病毒。此人後來感染的人，都僅得到帶變異的病毒。」

那代表什麼？史提凡松說：「這可能只是巧合，也可能意味這個帶有變異的病毒毒性比沒帶變異的病毒強。我們不確定是哪種狀況。」

丹麥哥本哈根大學（University of Copenhagen）病毒學家湯姆森（Allan Randrup Thomsen）認為，這個病毒可能突變成更具傳染力，但症狀比原先的病毒輕微。

他也表示，病毒現在呈現的變異並不讓人意外，「冠狀病毒原本就是以變種非常快速著稱」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1090329