中國科學院：新冠病毒突變2種 L亞型傳染力強

（中央社台北4日電）中國科學院期刊「國家科學評論」3日發表文章，指2019冠狀病毒近期產生149個突變點，演化出L亞型和S亞型2種亞型。其中，S型是相對更古老的版本，而L型更具侵略性、傳染力更強。

所謂「亞型」指的是病毒因基因（DNA）排序不同，產生蛋白質形式上的變異。

澎湃新聞今天報導，這篇題為「關於SARS-CoV-2的起源和持續進化」（On the origin and continuing evolution of SARS-CoV-2）的論文，通訊作者為北京大學生命科學學院生物信息中心研究員陸劍、中國科學院上海巴斯德研究所研究員崔傑。

論文透過對目前為止最大規模的103個新冠病毒全基因組分子進化分析，發現病毒株已發生149個突變點，且多數是近期產生。病毒已演化出L和S兩個亞型，其中101個突變點屬於這兩個亞型。

論文指出，從比重上看，L亞型更為普遍達到70%，S亞型占30%。這103個樣本顯示，大部分患者只感染了L亞型或S亞型其中一個。但有一例近期有過武漢旅行史的美國患者分離出的病毒株，顯示可能同時感染了L型和S型。但作者表示，目前還無法排除新突變型的可能性。

另外，在這篇研究當中，共有3例台灣樣本，其中2例為L型，1例為S型。

透過與其他冠狀病毒比較，作者發現S型新冠病毒與蝙蝠來源的冠狀病毒在進化樹上更接近，從而得出S型相對更古老的結論。兩個亞型的區別在於病毒RNA基因組的第28144位點，L亞型是T鹼基（對應亮氨酸，Leu），S亞型是C鹼基（對應絲氨酸，Ser）。

論文認為，根據病毒演變方式推測，L亞型和S亞型的傳播能力、致病嚴重程度或許存在較大區別。

論文指出，L亞型在武漢爆發疫情的早期階段更為普遍，發生頻率則在今年1月初後有所下降。作者認為，人為干預可能對L亞型施加了更大的選擇性壓力，如果沒有這些干預，L亞型可能更具侵略性和擴散得更快速。

另一方面，由於選擇壓力相對較弱，在進化上較老且攻擊性較小的S型可能在相對頻率上有所增加。這些發現意味著，目前迫切需要結合基因組數據、流行病學數據和2019年冠狀病毒疾病患者臨床症狀圖表記錄，進行進一步全面研究。（編輯：繆宗翰/邱國強）1090304