菲律賓指試劑準確率低 中國：品質非常好

（中央社台北29日電）菲律賓衛生部官員昨天表示，中國送來的武漢肺炎檢驗試劑準確率只有40%。中國駐菲大使館今天發表聲明稱，經與菲方確認，這些試劑「品質非常好，不存在任何準確度問題」。

這份聲明表示，菲律賓衛生部官員28日有關中國援菲檢測試劑準確度不佳的說法，中國駐菲大使館對此高度重視，立刻與菲國衛生部核實並深入了解有關情況。

聲明說，經菲衛生部確認，中國迄已援菲的2000人份華大基因和10萬人份聖湘核酸檢測試劑盒「品質非常好，不存在任何準確度問題」，完全符合世界衛生組織相關國際標準。上述試劑盒已正式投入使用。

聲明還說，中國大使館堅決反對「在未經科學測試的情況下，基於道聽塗說發表不負責任的言論和報導，誤導公眾和輿論，干擾中菲攜手合作抗疫大局」。

這場爭議的起源，根據ABS-CBN新聞網報導，菲律賓衛生部助理部長維赫利（Maria Rosario Vergeire）28日在記者會上說：「中國送來給我們的第一批檢驗試劑組，準確率只有40%，因為準確率低，我們沒有用。這就是為什麼我們只把它們儲存起來。」

中國近來無論出口或援助外國對抗武漢肺炎疫情的相關產品，頻傳負面新聞。中國官方也陸續予以回應。

捷克、西班牙和土耳其日前先後傳出，來自中國的檢驗試劑組正確率低。西班牙採購的快篩檢驗試劑組準確率僅30%；土耳其收到的試劑組正確率約30%到35%。此外，荷蘭從中國進口的60萬個對抗武漢肺炎口罩，也被指不符合標準。

針對有捷克專家指控從中國採購的2019冠狀病毒試劑盒錯誤率達80%，中國駐捷克大使館27日發文引述捷克有關官員說法，指這是捷方人員使用方法不當所致。

中國駐西班牙大使館則是在26日發布聲明稱，中方要捐贈給西班牙的試劑盒並不包括出問題的易瑞生物的產品，也與兩國剛達成的醫療物資採購協議無關。（編輯：張淑伶/邱國強）1090329