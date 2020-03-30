土耳其衛生部專家：境內疫情2或3週內達高峰

（中央社記者何宏儒安卡拉30日專電）土耳其衛生部專家艾包格魯受訪時研判，境內武漢肺炎疫情「可能於2或3週內達到高峰」。她並表示，若民眾落實自主隔離，疫情將於兩個月內開始平息。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）今天刊登衛生部2019冠狀病毒科學諮詢委員會委員艾包格魯（Fusun Eyuboglu）專訪。她被問到自主隔離期將持續多久時說，若民眾很有效率地落實措施，「我認為疫情會於兩個月內開始平息。但這得靠我們自己，同時也取決於能將病患和健康者區隔到什麼程度」。

土耳其於29日通報新增1815起俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例、23人不治，使得累計確診病例達9217例、死亡131例。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的2019年冠狀病毒疾病疫情圖，土耳其目前確診病例數在全球排名第13，但確診病例增幅比包括義大利在內的其他國家快。

艾包格魯指出，由於檢測了更多疑似病例，自然會出現更多確診病例，「可能因為義大利於疫情前兩週時檢測數沒那麼多，顯然疫情對我們的影響即將開始...我認為土耳其的疫情將在2或3週內達到高峰」。

針對土耳其為何未採取封城或鎖國等更嚴厲措施，她表示，相關措施會逐步實施，「但那（指全面封鎖）是最後一步，儘管看起來是最終手段，卻會帶來諸多負面後果，很有可能這是延後做出此一決定的原因。科學委員會提供建議，採行相關措施的時間由國家來決定」。

另外，「新曙光報」（Yeni Safak）網站報導，完成穆斯林副朝覲而於15日從沙烏地阿拉伯返國接受隔離的民眾當中，因有人隔離期滿後，武漢肺炎檢測呈陽性反應，當局決定相關人員繼續隔離，包括沒有出現症狀或檢測結果呈現陰性者。

穆斯林的朝覲季始於伊斯蘭教曆的10月1日，為期70天，教曆12月為正式朝覲月，日期定在8日至12日，稱為「大朝」或「正朝」，其他時間的朝覲就是「小朝」或「副朝」。

15日自沙烏地返土耳其的民眾中逾3000人被安置在安卡拉；另有2200人被安置中部康雅省（Konya），他們因為檢測結果尚未出爐而必須延後解除隔離。

與此同時，衛生部長克扎（Fahrettin Koca）今天推文否認當局公布的武漢肺炎確診病例數不詳實。

他在推文中指出：「社群媒體上所謂我們公布的數據不正確這種說法毫無根據。宣布的數據都是直接依據2019冠狀病毒疾病診斷數據，是立即且即時的數據。歪曲事實無濟於事。」(編輯：韋樞)1090330