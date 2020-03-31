武漢肺炎／美參眾兩院休會 華府禁足令避免疫情擴散

（中央社記者江今葉華盛頓30日專電）為遏制武漢肺炎疫情擴散，美國聯邦參眾兩院宣布休會至4月20日。另包括哥倫比亞特區、馬里蘭州與維吉尼亞州在內的美國首都大華府地區也下禁足令，要求民眾非必要不得外出。

為遏止2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情擴散，遵循聯邦社交距離防疫指南，美國聯邦參議院與眾議院於27日完成經濟紓困方案表決後，於今天分別宣布將暫時休會，聯邦議員最快要到4月20日才會重返國會山莊。

至截稿時，大華府地區武漢肺炎確診病例達2934例，53人死亡。為遏止疫情持續擴大，馬里蘭州、維吉尼亞州相繼下達禁足令，哥倫比亞特區今天下午也同步跟進，這意味大華府地區約1520萬居民被要求非必要不要外出。

大華府地區最早出現確診病例、也是3個地區確診病例最多的馬里蘭州是最早下達禁足令的州。州長霍根（Larry Hogan）今天宣布，自今天晚間8時起除非外出購買食物或就醫等必要行為外，居民必須留在家中（stay-at-home），違者最高將面臨一年監禁或並罰5000美元（約新台幣15萬1000元）罰款。民眾仍可以跑步、爬山或遛狗。這項禁令並未有期限。

霍根要求民眾保持6呎（約183公分）以上的社交距離，也呼籲馬里蘭州居民非必要不要到外州旅行，曾到外州旅行者返家後必須自我隔離14天。

繼馬里蘭州後，維吉尼亞州也跟進這項禁令。州長諾森（Ralph Northam）下午發出禁令，內容與馬里蘭州大致相同。他也呼籲民眾盡可能減少外出，採購應一次購足，戶外運動雖然被允許，但禁止10人以上集會。

諾森並表示，維吉尼亞州海灘也將全部關閉不得舉辦活動，僅開放釣魚與運動。維州的禁足令同樣從今晚開始，期限暫定至6月10日。違反禁令者將面臨最高一年監禁或2500美元罰款。

在馬里蘭州與維吉尼亞州相繼宣布禁令後，哥倫比亞特區市長鮑賽（Muriel Bowser）今天下令要求居民留在家中，禁令內容也大同小異，但要求公寓社區關閉公共區域。這項禁令從4月1日凌晨開始生效，至少持續到4月24日為止。期間民眾除進行必要活動外，均不得出門。

違反規定者恐被視為犯下輕罪，面臨最高5000美元罰款、被判處90天徒刑，或兩罰並行。違反規定的華府特區政府雇員也將面臨停職、無薪或解僱下場。(編輯:陳惠珍) 1090331