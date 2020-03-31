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呂宋封島能否遏止疫情 菲國官員：還無法下定論

最新更新：2020/03/31 20:15

（中央社記者陳妍君馬尼拉31日專電）菲律賓呂宋島因武漢肺炎疫情封島滿兩週。菲國內閣部長諾格拉利斯今天說，呂宋島強化社區隔離能否有效遏止疫情，目前還無法下定論，傳言強化隔離將延長為60天是假新聞。

諾格拉利斯（Karlo Nograles）是菲律賓政府跨部門抗疫工作小組發言人。

ABS-CBN新聞網報導，諾格拉利斯說，菲國衛生部將研究是否需要延長強化隔離措施，原則是「讓科學作主」（Science is in charge）。

他表示：「我們重申，強化社區隔離將延長為60天是假新聞。」

為防堵2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，大馬尼拉和呂宋島3月17日到4月12日實施強化社區隔離，所有住戶實行嚴格的家庭隔離，暫停運輸，公司行號、商場等暫停營業，每天每戶只有一人能出門購買食物和生活必需品。

菲律賓內政部長安約（Eduardo Ano）昨天接受電台訪問時說，他不建議延長強化社區隔離，因為「經濟只會遭受損失」。

他表示，接下來兩週，政府必須嚴格執行強化社區隔離；如果大家遵守規定，「我告訴你，我們會解決它（武漢肺炎疫情）」。

菲律賓今天通報新增538例武漢肺炎確診病例，3天內確診數增加1000多例，總病例數達2084例，88人死亡。（編輯：馮昭）1090331

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