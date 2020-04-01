馬來西亞武漢肺炎疫情仍嚴峻 展開第2階段禁令

（中央社記者郭朝河吉隆坡1日專電）馬來西亞原定昨天行動管制令結束，但因疫情仍未平息而延長2週至14日，這個階段是能否成功阻止疫情擴散的重要關鍵。若確診病例仍持續攀升，不排除再繼續展延禁令的可能。

馬來西亞行動管制令從今天起算是進入第2階段，而這個階段是否能成功阻止疫情擴散將是關鍵。尤其從本月23日起，將是伊斯蘭教為期1個月齋戒月的開始，因此管制令能否在這之前解除，成了馬來西亞穆斯林關注的事。

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）在3月16日透過電視直播宣布，為了預防武漢肺炎疫情擴散，因此從18日期開始進行行動管制令。除了封鎖國境，禁止國內外出境外，也不准外國人進入，而剛回國的馬來西亞人必須進行健康檢查及自行隔離14天。

同時，禁止全國各地的大型集會及人民移動，包括宗教、體育、社交及文化活動。除了超級市場、菜市場、雜貨店及販售日常用品的商店外，所有宗教場所及商業單位都必須關閉。

另外，所有幼兒園、政府及私人中小學，以及政府及私人高等教育學府將關閉；另外，除了涉及重要服務的機構，例如水、電、能源、通訊、郵政、交通、銀行、廣播、機場、國防、消費、監獄、食品供應等，其他領域的政府部分及私人機構也都關閉。

不過，由於許多人仍無視禁令外出與聚會，導致慕尤丁宣布將行動管制令延長至4月14日。馬來西亞國防部長依斯邁沙比利（Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob）宣布，為防止武漢肺炎疫情擴散，將強化目前的行動管制令，除了規定商業場所的營業時間外，也縮短公共交通工具的營運時間。

其中，外送服務與加油站等商業場所的營業時間縮至早上8時至晚上8時；公共交通工具（公車、捷運和單軌電車）服務時間為早上6時至早上10時，下午5時至晚上10時；計程車與網路叫車的服務時間為早上6時至晚上10時。

除了大眾運輸業外，所有私人交通工具都只限乘搭一人，且允許外出時間為早上6時至晚上10時；為了預防口罩供不應求而導致價格暴漲，馬來西亞政府也限定將口罩最高價格定為每個1令吉50仙（約新台幣10.43元）。

至於社交距離方面，目前馬來西亞政府並未有明確規範，僅提醒人民不要聚會，不要與人靠太近，出外戴口罩，並且要勤洗手，以做到基本的防疫措施。

另外，今天是馬來西亞政府推出2500億令吉（約新台幣1兆7436億元）規模的「關懷人民振興經濟」配套措施啟動日，這項經濟配套是為在疫情期間保障人民、支持企業和加強經濟，而受惠人民也能在4月及5月獲得不同階級的援助金。

依斯邁沙比利表示，未來14天內疫情將決定馬來西亞是否能允許齋戒月活動和慶祝開齋節的關鍵。如果疫情得到控制，行動管制令則無需展延，那相關慶祝活動就能順利舉行；否則隨著禁令無限期延長，可能導致穆斯林必須在家度過佳節。

不過，馬來西亞社會目前每天仍傳出不少民眾不顧禁令而隨意外出，並遭到警方逮捕。同時，馬來西亞目前也有幾個馬來村莊與大樓遭到封鎖，在全國47個疫區中，有23個紅區及24個黃區。

依照馬來西亞衛生部的分類，超過40起確診病例的地方規類為為紅區，黃區為20至40起確診病例，這意味著馬來西亞政府短期內要讓武漢肺炎絕跡，可能不大容易。

截至昨天中午12時，馬來西亞新增140起武漢肺炎確診病例，全國累計2766例。死亡病例增6起，累計43例。另有58名病患康復出院，累計出院537人。（編輯：陳惠珍）1090401