巴西武漢肺炎確診近7000例 242人死亡

（中央社記者唐雅陵聖保羅1日專電）巴西各州衛生廳今天更新2019冠狀病毒疾病（Covid-19，俗稱武漢肺炎）數據，目前巴西已有6880起確診病例，242起死亡案例，疾病致死率3.5%。

根據報告，62%的確診病例集中在巴西東南部。聖保羅州有2981人確診，164人死亡。另有201起疑似感染冠狀病毒的死亡案例待公布檢驗結果。

里約熱內盧天主教大學（PUC-RJ）和克魯斯基金會（Fiocruz）今天共同發表一份技術聲明指出，新型冠狀病毒疾病疫情在巴西的發展，似乎較中國、義大利、西班牙和美國等國家，受到更好的控制。

專家指出，巴西確診病例數量成長速度較慢，可能與當地政府在疫情爆發初期即採取隔離抗疫措施有關；但也有可能因檢測量少，病例數低報。

為遏制新型冠狀病毒疾病在巴西大流行，衛生部遵行世界衛生組織（WHO）的指示，很早就要求民眾配合自主居家隔離和保持社交距離。

聖保羅州自3月16日起即採取限制人流的抗疫措施，24日下令全州645個城市的商店暫停營業至4月7日，只維持超市、醫療衛生、運輸和安全等領域的基本民生服務。其他州和市政府也採取類似抗疫措施。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）一向標榜經濟至上主義，連日與地方政府官員互嗆，要求社會大眾恢復正常，結束集體居家隔離，引起各界不滿。

波索納洛1日終於在內閣施壓下放低姿態，發表全國演說強調「生命和就業一樣重要」，並要求國會、司法機關、州長和市長團結一致抗疫。但巴西各地仍發生民眾敲鍋抗議波索納洛的情況。

由於口罩短缺日益嚴重，巴西衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）今天表示，民眾可以使用自製防疫布口罩，並呼籲有N95口罩的人，將口罩送到醫療院所，給第一線醫護人員使用，在保護醫護人員的同時，提高整體抗疫成效。（編輯：韋樞）1090402