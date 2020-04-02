佛州頒禁足令 不打算開放染疫郵輪桑達姆號停靠

（中央社勞德岱堡1日綜合外電報導）美國佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）今天對2100萬居民發布「禁足令」（Stay at Home），並反對出現2019冠狀病毒疾病確診案例的豪華郵輪「桑達姆號」停靠。

迪尚特說，禁足令將實施30天，從3日凌晨0時01分開始。

他在記者會表示：「即使佛州許多地方感染率極低，現在做出這個舉動有其意義。」

佛州目前有近7000人確診俗稱「武漢肺炎」的2019冠狀病毒疾病（COVID-19），87人病故，是美國確診案例第5多的州。

美國已有超過30州發布禁足令以防病毒擴散，要佛州跟進的聲浪越來越大，特別最近佛州海灘人山人海的照片廣為流傳之後，迪尚特更是飽受壓力。

迪尚特的行政命令要求州民，「僅有在取得或提供必要服務，或進行必要活動時，才可進行戶外行動以及人際互動」。

而和其他部分州不同的是，在佛州，參加宗教禮拜列為「必要活動」。

迪尚特另也重申反對「桑達姆號」（Zaandam）停靠佛州的勞德岱堡（Fort Lauderdale），但他表示，最終仍待地方當局決定。

桑達姆號以及從聖地牙哥馳援的姊妹郵輪鹿特丹號（Rotterdam）自3月22日以來，已傳出97名乘客（桑達姆號83人、鹿特丹號14人）、以及桑達姆號上有136名船組員出現類似流感症狀。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090402