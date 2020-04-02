菲律賓防疫趨嚴 呂宋島居民出門須戴口罩

（中央社記者陳妍君馬尼拉2日專電）呂宋島封島進入第3週，但菲國武漢肺炎疫情仍無緩和跡象，杜特蒂政府開始宣布各項更嚴格的防疫措施，內閣部長諾格拉利斯今天要求呂宋島所有居民，只要出門就必須戴口罩。

諾格拉利斯（Karlo Nograles）同時也是菲律賓政府跨部門抗疫工作小組發言人。

ABS-CBN新聞網報導，諾格拉利斯在一場電視記者會上說，民眾可配戴外科口罩、自製或可重複使用口罩、面罩、手帕或其他任何可「有效減少」2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）擴散機會的防護裝備，隨時覆蓋住口鼻。

他也要求地方政府制定相關規定，必要時對違規者處以罰款。這項措施將持續到呂宋島強化社區隔離結束為止。

呂宋島自3月17日到4月12日實施強化社區隔離，等同於封城、封島，所有住戶實行家庭隔離，暫停交通運輸，公司行號、商場等暫停營業，每天每戶只允許一人出門購買食物和生活必需品。

呂宋島人口約5700萬，占菲律賓總人口半數以上，大馬尼拉地區也位於呂宋島。

世界衛生組織（WHO）官員3月30日仍建議一般民眾不用戴口罩，武漢肺炎患者或照顧病患的人才需要戴口罩。

截至1日，菲律賓累計2311例武漢肺炎確診，96人死亡，50人康復。（編輯：王永志）1090402