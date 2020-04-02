土耳其航空國際航線 5月1日前全部停飛

（中央社記者何宏儒安卡拉2日專電）土耳其航空公司昨天宣布，為遏制2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情散播，所有國際航線將繼續停飛到5月1日。

土耳其航空公司（Turkish Airlines）原定停飛國際和國內表定航班到4月17日。土航執行長艾克希（Bilal Eksi）昨天在推特帳號貼文指出，最新的決定將繼續停飛到5月1日。

土航伊斯坦堡往返台北航線已自3月18日起停飛。

土耳其於3月11日通報武漢肺炎確診首例後，病例數於第3週大幅攀升，防疫措施逐步趨嚴。總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於3月27日宣布所有國際航班停飛、民眾出省須獲省長辦公室核准等政策。想要搭乘國內線航班前往其他城巿的旅客需先行獲准。

衛生部指出，境內昨天新增2148起病例、63人不治，累計確診1萬5679例，累計死亡277例，其中6成病例出現在伊斯坦堡省。

疫情正在土耳其境內迅速擴散，81個省已悉數通報病例。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的2019年冠狀病毒疾病疫情圖，土耳其的累計病例數居全球第10。（編輯：王永志）1090402