澳洲總理：武漢肺炎病毒源自中國 全人類承受風險

（中央社記者丘德真雪梨2日專電）澳洲總理莫里森（Scott Morrison）指出，中國的生鮮或野味市場對外散播病毒的事件，並非第一次發生，已對全人類帶來重大風險。他並呼籲，世衛和聯合國應對此採取行動。

據雪梨「每日電訊報」（Daily Telegraph）和墨爾本「前鋒太陽報」（Herald Sun）報導，今天下午於一場有關2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的記者會，莫里森指出，中國的生鮮或野味市場對外散播病毒的事件，並非第一次發生，包括武漢肺炎疫情也是，已對全球人類帶來重大風險。

另外，莫里森出席知名時事評論員瓊斯（Alan Jones）的廣播節目時，瓊斯向莫里森問及，國際社會應該如何因應中國生鮮市場和野味市場可能傳播病毒的問題。

莫里森在節目中回應：「病毒從中國開始出現，然後傳到全世界，這是事情的開始。我們都知道，這些生鮮或野味市場可能還會發生什麼事，這是一個真正的問題。」

莫里森說：「我認為，從世界衛生的角度而言，世界衛生組織（WHO）應該對此採取行動。」

到了下午的記者會時，莫里森進一步強調：「我們明顯看到，這種地方和設施（中國的生鮮或野味市場）已對全世界的衛生健康帶來重大風險。」

莫里森強調，世界衛生組織和聯合國必須對此採取行動。

另外，稍早前與莫里森同屬執政聯盟陣營的國家黨（National Party）眾議院議員克利斯坦森（George Christensen），以及自由黨（Liberal）參議員安提克（Alex Antic），先後要求中國政府須賠償疫情擴散全球造成的影響。

克利斯坦森於3月31日向天空新聞網（Sky News）表示，中國已引起澳洲民眾不滿。他說「大家都氣炸了。」

他認為中國應該要賠償澳洲，他建議：「也許可以收回他們（中資）企業持有的土地，以做為賠償。」

安提克則於4月1日向阿德雷得「廣訊報」（Advertiser）表示，中國的生鮮或野味市場管理不善，再加上中國政府對疫情處理失當，導致全球受害；故此澳洲政府應該要向中國政府索取賠償，以便補償澳洲人因疫情而產生的額外醫療開支。

針對克利斯坦森和安提克的要求，中國駐澳洲大使館昨天發表聲明，指他們「公然對中國抗疫努力進行惡毒誹謗。其有關論調完全是一派胡言，只不過是鸚鵡學舌北美少數反華政客的謬論」。

聲明批評克利斯坦森和安提克的言論，是「對中國進行政治攻擊，充分暴露他們的偏執、無知和仇華心理，令人不齒。 」（編輯：陳惠珍）1090403