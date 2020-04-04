巴西武漢肺炎確診破9000例 累計363人死亡

（中央社記者唐雅陵聖保羅3日專電）巴西各州衛生廳今天更新2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情報告指出，全國確診病例增至9194例，累計363例死亡，疾病致死率4%。

今天的報告新增1284例確診病例，64人死亡。聖保羅州有4048人確診，219人死亡。

聖保羅州衛生廳今天確認，疑似感染冠狀病毒的201個死亡案例的檢驗結果，其中32例確認死於冠狀病毒，132例呈現陰性反應，37例採集檢體不符合標準，無法進行分析；另外19例必須重新化驗。

自3月23日以來，聖保羅州只通報出現嚴重症狀的武漢肺炎患者，專家指稱，這樣的通報方式有低報確診病例之嫌。

聖保羅州冠狀病毒檢測督導、布坦坦研究所（Butantan）所長柯瓦斯（Dimas Covas）指出，將結合所有公私立病理化驗所的資源讓系統自動運作，提高檢測速度和檢測數量，以真實反映疫情發展狀況。

衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）今天在記者會上表示，冠狀病毒尚未傳染到巴西的窮人，所以民眾繼續遵行衛生當局建議待在家裡、保持社交距離的防疫措施非常重要，讓醫療體系有更多時間做好準備，因應貧窮社區一旦爆發疫情大流行的情況。

雖然如此，聖保羅貧窮社區大部分有子女的婦女最擔心的是，居家隔離期間無法外出工作賺錢，全家人挨餓。

聖保羅州人口4400萬，大聖保羅地區約2000萬人，其中約7%的人口住在貧窮社區。住在這些社區的婦女37%從事非正式工作，只有15%有正式工作。

例如聖保羅市南區的赫里歐波利斯（Heliopolis），是巴西規模很大的貧民區，約莫有20萬居民，當地超過8成民眾表示，如果再待在家裡一個月，很可能會斷糧斷炊。

巴西政府雖已批准發給低收入勞工3個月的疫情補助金，每個月巴西幣600元，卻因官僚阻礙，遲遲未發下。

為改善居民陷入的窘境，社區團體紛紛號召各界善心人士響應愛心活動，共同募集物資，幫助低收入勞工家庭度過危機。

曼德塔今天也在記者會上提及亞馬遜，指稱衛生部非常擔心該州居民和原住民的健康情況。

目前亞馬遜州有260人確診感染冠狀病毒疾病，7人死亡，其中至少2名確診患者是原住民。

曼德塔表示，原住民對病毒免疫力非常糟，政府已提醒在這些地區工作的非政府組織和宗教團體採取「絕對限制措施」，籲請大家與原住民保持距離，以保護部落社區安全。（編輯：王永志）1090404