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民眾可戴自製口罩抗疫 WHO：醫用款優先給醫護

最新更新：2020/04/04 19:03

（中央社日內瓦/華盛頓3日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，醫用口罩應優先讓給醫護人員使用，但同時為更多民眾戴自製口罩或其他遮擋口部的面罩開啟大門，以降低武漢肺炎疫情擴散。

自去年12月中國爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情以來，全球迄今有超過112萬人被感染，近6萬人病逝。世衛一名資深官員告訴記者，這個病毒有可能透過空氣傳染。

但據信染疫病患透過咳嗽、打噴嚏的飛沫，以及接觸受病毒汙染的物體表面，仍是武漢肺炎疫情的主要傳染途徑。

世衛突發衛生事件規劃執行主任萊恩（Mike Ryan）在記者會中說：「我們必須保留醫用外科防護型口罩給前線人員，但使用面罩蓋住口部，避免咳嗽或打噴嚏的方式噴出病毒到環境中，並傳染給他人…這樣不失為一個好主意。」

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）今天表示，美國民眾若要外出，應遮擋臉部，但他們仍應盡可能實施隔離。

萊恩承認針對是否戴口罩一事，引發「非常重要、關乎健康的辯論」。

他表示，若使用口罩，這應該成為全面防疫策略的一環，且不該否定洗手和保持社交距離的必要性。

「所以我們肯定可以看見，在社區使用自製口罩或布口罩，將可能有助全面因應此疾病的情況。」（譯者：黃靖貽/核稿：陳昱婷）1090404

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