提高口罩防護力 印度投入研發低成本抗病毒塗層

（中央社記者康世人新德里4日專電）印度武漢肺炎疫情升溫，口罩等個人防護設備緊缺，除了敦促廠商加緊生產外，印度理工學院堪坡分校研究團隊正在開發可用在口罩和防護衣上的低成本抗病毒塗層。

印度科技部今天發表聲明指出，印度理工學院堪坡分校（IIT Kanpur）科學家正在科技部科學與工程研究委員會支持下研發一種保護性塗層，在製造口罩和防護衣時將塗層覆蓋表面，以對抗2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）。

印度科技部表示，研究團隊正使用一種常見的聚合材料研發殺病毒塗層，這種材料可以抵抗微生物和病毒附著，可破壞或中和冠狀病毒或流感等其他病毒，且能重複使用，這種塗層將成為生產抗病毒口罩與防護衣較具成本效益的解決方案。

聲明說，醫護人員因工作性質容易受到感染，科技部希望儘速開發出上述塗層，加強醫護在治療病患時的安全性，而具成本效益的塗層也有助大規模生產，可供醫院廣泛使用。

印度科技部科技署署長兼IIT堪坡分校奈米科學首席教授夏瑪（Ashutosh Sharma）指出，通常口罩是透過過濾和阻擋病原體及飛沫來保護戴口罩的人，但如果能將抗菌與抗病毒成分固定在口罩織物上，且可重複使用，將可長期在隔離病房等關鍵環境使用。

此外，為防止民眾瘋狂搶購口罩，印度衛生與福利部建議民眾，可自行手工製作重複使用的口罩，並在外出時戴上，有助維護社區整體衛生情況。

由於口罩需求大增，印度農村發展部今天表示，在國家農村生計任務（National Rural Livelihood Mission）下的24個省級自助小組成員，已發起生產口罩運動，399個縣市響應，最近10天已生產1320萬個口罩。

根據世界衛生組織（WHO）統計，截至今天，印度武漢肺炎確診病例累計達2902例，死亡人數68例，但根據印度民間志工團體自發彙整各省政府的資料，確診病例已破3000例，達到3482例，死亡病例達91例，短短24小時就確診超過千例，疫情惡化嚴重。（編輯：林憬屏）1090404