對試驗性抗疫藥物有信心 川普：自己可能會服用

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普今天大力支持還在測試階段的治療2019冠狀病毒疾病藥物，表示他自己可能會服用那些藥物，並鼓勵其他人在獲得醫生同意後也這麼做。

在每日例行記者會上，川普（Donald Trump）也責怪了一些州，因為他們要求聯邦政府提供更多呼吸器，而川普認為他們不需要那麼多。

川普表示，下週疫情會特別艱困，因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）將讓「很多人」喪命。但他也重申，他擔憂以社交距離「防治」疫情恐造成比問題本身更糟糕結果。

川普因為最初淡化2019冠狀病毒疾病的風險而招致批評，他在警告國人疫情的嚴重性與抱怨疫情帶來的經濟代價之間搖擺不定。

川普今天語帶樂觀，肯定對抗瘧疾的藥物羥氯奎寧（hydroxychloroquine）用在治療2019冠狀病毒疾病上的好處，反映出儘管相關資料仍在蒐集中，他仍傾向強調問題的光明面。

川普說：「我可能會服用它，我必須先問過我的醫生，但我可能會服用它」。根據白宮發佈的消息，川普曾兩度接受篩檢，且兩次都呈陰性反應。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）本週表示，羥氯奎寧治療2019冠狀病毒疾病的功效尚未獲證實。

川普表示，美國政府擁有2900萬劑這種藥物，並正在增加國家儲備。他表示，他今天已要求印度總理莫迪（Narendra Modi）取消對美國訂購這種藥品的限制。

他也表示，美國各州由於擔心出現短缺，紛紛要求超過他們所需數量的呼吸器。他表示，聯邦政府有1萬具庫存的呼吸器。他說：「有些州要求比所需數量還多的呼吸器，他們甚至不願意承認。」（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1090405