韓國出現51例二度確診 大邱慶北調查展開

（中央社首爾6日綜合外電報導）韓國防疫當局今天表示，目前掌握51例先前痊癒解除隔離，又確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的案例，將著手對案例數最多的大邱、慶尚北道地區展開調查。

韓聯社報導，據當局掌握，先前經篩檢確認痊癒並解除隔離的患者中，目前已有51例再次確診感染武漢肺炎，其中7例來自位於慶尚北道奉化郡的一間療養院，大邱地區則有18例二度確診。

韓國中央防疫對策本部長鄭銀敬今天表示，將派遣調查隊至目前案例最多的大邱、慶北地區進行流行病學調查，包括確認病毒是否具有傳染力，患者是否為再感染或病毒再次活化等。

韓國境內接連出現已痊癒者再次確診案例，引發關注，專家指出，痊癒者再次篩檢得到陽性結果，可能是因為殘留在體內的病毒再次活化，或是病毒反覆增減造成篩檢結果失準，詳細原因仍待防疫當局調查。

值得注意的是，根據韓聯社報導，不只一名痊癒者在回歸工作崗位前進行篩檢時二度確診，但並未出現疑似症狀，可能成為防疫破口。

大邱市府相關人士表示，市內目前共有4949例痊癒出院，其中只有1100多例同意登錄列管，市府仍在針對其他已出院者研議管理方案。（譯者：廖禹揚/核稿：劉文瑜）1090406