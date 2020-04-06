馬來西亞加碼近700億 拯救中小企業與僱員

（中央社記者郭朝河吉隆坡6日專電）馬來西亞首相慕尤丁今天宣布加碼總額100億令吉（約新台幣693億元）的「關懷人民中小型企業（附加）配套」，以協助減輕中小型企業在武漢肺炎衝擊下的經濟負擔。

慕尤丁（Muhyiddin Yassin）在下午4時透過電視直播表示，這個附加配套除了能幫助國內中小型企業外，也能間接惠及國內約2/3僱員。

其中，他宣布將成立一個總額21億令吉的特別關懷輔助金，以協助國內70萬間中小型企業，屆時符合資格的企業將能獲得3000令吉特別輔助金。

同時，所有在政府機構註冊營業的店鋪，除了可豁免租金外，業者也能享有免稅的優惠。

針對僱員部分，慕尤丁表示將撥出79億令吉，來補助每月薪資低於4000令吉的馬來西亞國民。薪金補貼制為期3個月，預料有480萬名雇員受惠。

其中，人數規模為75名以下的企業，符合資格的員工可獲得1200令吉的薪金補貼；76至200名員工規模的企業，符合資格員工可獲得800令吉補貼；200名規模以上企業，符合資格員工則獲得600令吉補貼。

這些企業必須是在2020年1月1日曾向馬來西亞公司委員會（SSM）、地方政府及大馬社會保險機構註冊的企業。

慕尤丁表示，一旦接受政府的相關援助措施，雇主必須讓員工繼續保有工作至少6個月，不可任意裁員。

由於防範武漢肺炎延燒，馬來西亞延長行動管制令至4月14日，慕尤丁曾在3月底陸續宣布1000億令吉的3大經濟紓困措施，以及2500億令吉規模的「關懷人民振興經濟」配套措施。（編輯：陳惠珍）1090406