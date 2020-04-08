防疫戴不戴口罩 阿根廷中央與地方政府分歧

（中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯8日專電）阿根廷中央與地方政府對民眾在公共場所需戴口罩遏制武漢肺炎意見分歧。衛生部認為醫療人員及病患才須使用，但已有6個地方政府下令民眾外出要戴口罩，違者處罰款。

截至7日為止，阿根廷感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例已有1715人，60人死亡。

對是否需要戴口罩遏制武漢肺炎病毒傳播，阿根廷和多數歐美國家一樣，遵循世界衛生組織（WHO）的準則，建議只有感染者、醫療專業人員或接觸病患的人才使用口罩，一般公共場所只有少數民眾戴口罩。

但隨著疫情場擴散，甚至無症狀者可能會透過飛沫傳播病毒的研究報告，近日阿根廷政府及社會對於戴口罩出現正反不同意見。

不同於阿根廷國家衛生部官員堅持只有感染者須戴口罩的立場，陸續有6個地方省政府包括卡塔馬卡（Catamarca）、沙爾塔（Salta）、胡胡伊（Jujuy）、拉里奧哈（La Rioja）、米西奧內斯（Misiones），東聖地牙哥省（Santiago del Estero）皆已下令，強制規定民眾在公共場所須戴口罩或手帕、圍巾等物遮掩口鼻。

阿根廷的另一疑慮是目前仍有口罩短缺問題，當地政府擔憂若強制全民戴口罩或到達感染高峰期，可能造成醫療人員口罩短缺。

尤其近日口罩需求激增，除了每片已漲至超過新台幣30至40元，許多藥房也出現斷貨，很難買到醫療級口罩，許多阿根廷媒體及傳染病學專家紛紛開始教民眾自製一般口罩。

在人口及感染病例最集中的布宜諾斯艾利斯市，當地市長拉雷塔（Horacio Rodriguez Larreta）建議民眾外出時，使用自製「面部遮掩物」如圍巾等遮掩口鼻，理由是「保護他人」不受感染。並建議醫療級口罩應留給醫院使用。

胡胡伊省長莫拉萊斯(Gerardo Morales）則宣布為防止無症狀者傳播病毒，自4月10日起，民眾外出須使用口罩，違者將處以1000披索（約新台幣460元）罰款，他並親自錄影片，示範如何在家縫製口罩。

不過也有持反對立場的地方政府，如查科（Chaco）省衛生當局不鼓勵一般民眾使用口罩，認為會加劇醫療級口罩短缺，一般口罩則無防護作用，當地政府認為最重要是遵守1.5公尺到2公尺的社交距離即可。（編輯：韋樞）1090408