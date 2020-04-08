梅克爾親自交涉 德向中國國企購買防疫物資

（中央社記者林育立柏林8日專電）2019年冠狀病毒疾病疫情蔓延全球，各國防疫物資需求孔急，在德國總理梅克爾親自與中國國家主席習近平交涉後，德國可望直接向中國國企採購高品質的防疫產品。

南德日報（Süddeutsche Zeitung）今天報導，梅克爾上月與習近平通電話時，成功為德國建立購買中國防疫物資的管道，中國國企承諾保證產品品質並準時交貨。

此外，德國最大航空公司漢莎航空（Lufthansa）也將在兩國之間架起一座「空橋」，用閒置的客機將口罩等醫療物資運回德國。

中國是口罩和防護衣等防疫物資的主要生產國。不過，隨著疫情延燒，世界各國掀起一波搶購潮，到處都出現價格哄抬和品質參差不齊的問題。

報導說，中國政府因此列了一份國有企業的名單，名單上的企業必須滿足高產能、高品質和價格公道的條件。為方便採購，中國政府還為各國政府和大使開設一支專線電話。

不過，誰可以向這些企業購買，由中國政府來決定。

這波疫情讓各國正視醫療物資生產外移的問題。德國內閣會議6日通過決議，鼓勵廠商在德國生產口罩的原料不織布，如果今年內能量產，將可從政府獲得30%的投資補貼。（編輯：陳惠珍）1090408