伊朗疫情雖好轉 最高領袖籲民眾齋月待在家抗疫

（中央社德黑蘭9日綜合外電報導）伊朗衛生部今天說，伊朗新增117起武漢肺炎死亡病例，累計死亡人數來到4110人，但確診數呈下滑趨勢。儘管疫情似有轉好，但最高領袖哈米尼仍呼籲民眾齋月待在家禱告就好。

伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）說，最新數據顯示，伊朗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新增確診病例出現下滑趨勢。

賈漢普爾在電視轉播的記者會上表示，可以清楚看到伊朗新增確診病例數下滑，伊朗今天新增1634起確診病例，累計確診病例達6萬6220起。他並稱讚伊朗民眾遵守抗疫指引。

根據官方數據，伊朗在2月19日宣布首起武漢肺炎確診病例，迄今是中東疫情最慘重的國家。但國外揣測伊朗真正確診與死亡病例數可能更高。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天呼籲伊朗人在穆斯林齋戒月待在家禱告就好，以協助遏止武漢肺炎疫情擴散。

由於4月下旬將進入齋戒月，哈米尼要求伊朗人在齋戒月期間避免參加集體禱告之類的大型聚會。

哈米尼在電視轉播的演說中表示，齋戒月期間的公眾聚會，像是禱告和講道今年都沒有了，但即使只有一個人也不能忽視禮拜、祈禱與保持謙卑。（譯者：陳家倫/核稿：陳政一）1090409