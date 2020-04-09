美國失業潮兇猛 再添660萬人申請救濟金

武漢肺炎肆虐，全美經濟因防疫而陷入大規模停擺，過去3週超過1600萬人申請失業給付。圖為紐約時報廣場揮別昔日熱鬧景象。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年4月9日

（中央社記者尹俊傑紐約9日專電）美國就業市場在武漢肺炎肆虐下崩壞，最新數據顯示，上週660萬人初次申請失業給付，3週來累計超過1600萬人。民眾生計出現問題，連帶危及占美國經濟約7成的消費支出。

美國勞工部今天公布，截至4日當週，全美660.6萬人初次申請失業給付；前一週數值經上修後達686.7萬人，為1967年採用季節調整數據方式以來最高水準。向來平緩的4週移動平均線從266.6萬人衝上426.5萬人。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情升溫，全美多地3月中旬起陸續推行居家防疫措施，大量商家停業，以減薪、裁員或放無薪假度過難關。隨著經濟大規模停擺，美國就業人口連續成長113個月的史上最長擴張期劃下句點。

疫情前後的美國就業市場有天壤之別。3月中旬前，全美每週僅20多萬人初次申請失業給付；過去3週，失業給付申請總數暴增到1678萬人，遠超過2008年全球金融海嘯後經濟衰退期累積多月的水準。

勞工部數據顯示，截至3月28日當週，全美745.5萬人接受失業救濟，較前一週暴增439.6萬人，超越2009年5月以663.5萬人寫下的紀錄。

美國3月失業率從半世紀低點3.5%升至4.4%，但數據彙整時經濟尚未大規模停擺，無法完整反映失業潮嚴重程度。前聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）認為，美國失業率可能已達13%，第2季經濟折合年率估計萎縮至少30%。

美國經濟短期內不易恢復正常，難以判斷失業給付申請人數何時達到高峰。但經濟學家普遍預期，未來幾週仍會出現數百萬人的數字。

原因之一是聯邦政府2兆美元經濟援助方案擴大失業給付範圍，納入獨立承包與自雇經營人士。此外，由於失業人數激增，塞爆各州勞工機關網站與電話線，工作人員仍在消化來不及處理的案件，這些都可能反映在未來幾週的數據上。

葉倫警告，經濟停擺如能早日結束，企業或許會找回疫情期間暫停聘用的員工；停擺時間一旦拉長，企業寧可省錢度日，這些員工就愈難挽回工作。

聯準會為減輕疫情對經濟的衝擊，3月將基準利率降至趨近於零、無上限收購美國公債等資產，並於今天公布上看2.3兆美元的貸款計畫詳情，運用美國國會授權財政部提供的資金支援各州、城市與中小企業，並首度將投資評等較差的公司債券納入收購範圍。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在聲明中說，美國當務之急是解決公共衛生危機、照顧患者、防止病毒進一步擴散，「聯準會扮演的角色是在經濟活動受限期間盡力紓困並帶來穩定，我們今日的行動將有助日後經濟盡可能強力復甦」。（編輯：馮昭）1090409