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疫情衝擊每小時流失百萬歐元 漢莎航空喊救命

最新更新：2020/04/09 23:27

（中央社法蘭克福9日綜合外電報導）德國漢莎航空公司執行長史波表示，武漢肺炎疫情癱瘓旅遊，漢莎航空每小時損失100萬歐元（約台幣3265萬元）。他也警告，德國航空龍頭漢莎航空需要國家協助才能生存。

史波（Carsten Spohr）昨天在給員工的影像訊息中說，漢莎航空（Lufthansa）面臨「我們65年歷史上最大的挑戰」。法新社今天看到這段影像內容。

全球為遏止武漢肺炎疫情而採取限制措施，迫使數百萬人放棄旅行計劃，留在家裡，使航空業陷入困境。

史波表示，包括旗下的歐洲之翼航空（Eurowings）、瑞士航空（Swissair）、布魯塞爾航空（Brussels Airlines）、奧地利航空（Austrian Airlines）在內的漢莎航空集團，目前每天的載客量不到3000人，而在武漢肺炎流行前，每天的載客量接近35萬人。

他說，以乘客數而言是歐洲航空業龍頭的漢莎航空集團，「如果沒有政府的支援，將無法在這場方興未艾的危機中生存下去」。

史波又說：「我們每小時損失約100萬歐元的流動準備金。日日夜夜，一週又一週」。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1090409

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