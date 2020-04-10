更多編輯台推薦新聞：
影片／虎尾登上Netflix 台裔導演楊維榕新片談移民艱辛
娛樂

影片／虎尾登上Netflix 台裔導演楊維榕新片談移民艱辛

武漢肺炎全球最新情報 4/10
國際

武漢肺炎全球最新情報 4/10

致譚德塞公開信受矚目 旅英台生林薇籲台人理性勿落入圈套
國際

致譚德塞公開信受矚目 旅英台生林薇籲台人理性勿落入圈套

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價
兩岸

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

拒遵歐洲新版權法 法國下令Google付媒體版權費

最新更新：2020/04/10 14:46

（中央社巴黎9日綜合外電報導）科技巨擘谷歌（Google）多月來拒絕遵守歐洲新數位版權法，法國競爭事務監管當局今天表示，Google必須為顯示媒體內容開始付費，下令谷歌和媒體機構展開協商。

法國主管競爭事務當局表示，他們「要求Google在3個月內，拿出誠意和出版商及新聞機構協商，針對再利用他們受（版權）保護的內容，商議相關報酬。」

「這項命令要求Google進行協商，並提出實際報酬方案。」而且必須追溯到2019年10月，法國當時是頭一個批准歐洲聯盟新數位版權法的國家。

這項針對所謂「鄰接權」（neighbouring rights）制定的新規定，目的在確保當新聞機構的作品在網站、搜尋引擎和社群媒體平台顯示時，能獲得報償。

然而，Google基本上可以對歐洲的網路搜尋設下限制，因此拒絕遵守規定。Google表示，只有在媒體同意他們無償使用的情況下，文章、圖片和影音才會顯示在搜尋結果。

Google表示，若他們拒絕，相關內容將僅會出現標題和連結，幾乎肯定會導致出版商能見度及廣告收益大減。

媒體集團和法新社去年11月向競爭監管機構提出申訴。

法國競爭監管當局今天說：「Google的做法…可能構成濫用主導地位，並造成媒體部門嚴重且立即性傷害。」

Google表示，自從去年法國開始施行歐洲新版權法後，他們便「積極接觸出版商，以增加對新聞的支持和投資。」（譯者：黃靖貽/核稿：劉淑琴）1090410

延伸閱讀
Google法國稅務詐欺調查 逾300億和解

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報