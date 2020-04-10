拒遵歐洲新版權法 法國下令Google付媒體版權費

（中央社巴黎9日綜合外電報導）科技巨擘谷歌（Google）多月來拒絕遵守歐洲新數位版權法，法國競爭事務監管當局今天表示，Google必須為顯示媒體內容開始付費，下令谷歌和媒體機構展開協商。

法國主管競爭事務當局表示，他們「要求Google在3個月內，拿出誠意和出版商及新聞機構協商，針對再利用他們受（版權）保護的內容，商議相關報酬。」

「這項命令要求Google進行協商，並提出實際報酬方案。」而且必須追溯到2019年10月，法國當時是頭一個批准歐洲聯盟新數位版權法的國家。

這項針對所謂「鄰接權」（neighbouring rights）制定的新規定，目的在確保當新聞機構的作品在網站、搜尋引擎和社群媒體平台顯示時，能獲得報償。

然而，Google基本上可以對歐洲的網路搜尋設下限制，因此拒絕遵守規定。Google表示，只有在媒體同意他們無償使用的情況下，文章、圖片和影音才會顯示在搜尋結果。

Google表示，若他們拒絕，相關內容將僅會出現標題和連結，幾乎肯定會導致出版商能見度及廣告收益大減。

媒體集團和法新社去年11月向競爭監管機構提出申訴。

法國競爭監管當局今天說：「Google的做法…可能構成濫用主導地位，並造成媒體部門嚴重且立即性傷害。」

Google表示，自從去年法國開始施行歐洲新版權法後，他們便「積極接觸出版商，以增加對新聞的支持和投資。」（譯者：黃靖貽/核稿：劉淑琴）1090410