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疫情未減緩 馬來西亞管制令延長至4月28日

最新更新：2020/04/10 17:34

（中央社記者郭朝河吉隆坡10日專電）馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）今天宣布，由於武漢肺炎疫情仍未完全阻斷，因此延長行動管制令期限，從原定的4月14日延長兩週至28日。

慕尤丁今天下午透過電視轉播宣布這項消息。他衷心感謝所有前線人員的付出，包括醫護人員、消防局、軍警人員與物流送餐人員，也感謝國民在管制令期間的合作和忍耐。他說，延長管制令至4月28號是為了更全面有效對抗疫情，呼籲國民繼續合作。

他說，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情帶來不少生活上的改變，因此希望國民為接下來「新日常生活」做好準備，包括以後要懂得照顧健康、勤洗手、不群聚。

慕尤丁也說，內閣成立一個由國際貿易及工業部長和國防部長為首的特別委員會，以討論分階段重新開放一些經濟領域。

這是慕尤丁第二次延長行動管制令。他3月16日宣布，從18日起至31日實施行動管制令鎖國自保，禁止所有國民出國，也禁止所有外國人入境。全國所有學校停課兩週；超級市場、菜市場、雜貨店及販賣日常用品的商店外，所有宗教場所及商業單位必須關閉。

不過，由於新增病例持續增加，一週後慕尤丁宣布延長管制令至4月14日。

為了幫助管制令期間受影響的人民，慕尤丁3月底陸續宣布1000億令吉（約新台幣6930億元）的3大經濟紓困措施及2500億令吉的「關懷人民振興經濟」配套措施，並於4月6日宣布加碼總額100億令吉的「關懷人民中小型企業（附加）配套」。（編輯：郭中翰）1090410

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