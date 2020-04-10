南非防疫封鎖延長兩週 總統部長捐3成薪抗疫

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡10日專電）南非總統拉瑪佛沙昨晚宣布全國封鎖將延長兩週至30日，他與副總統及各部正副首長將捐出3個月薪資的33%，投入團結基金，期待拋磚引玉有更多人加入捐獻行列。

拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）9日晚間透過電視向全國民眾發表演說，除感謝人民過去2週配合防疫封鎖所制定的種種規範外，並宣布將延長封鎖至30日午夜，因為「結束與疫情奮戰仍十分遙遠」。

他說，3月27日2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）有1170個確診病例，但4月9日是1934例，18人死亡。「我們不能自滿與放鬆，若如期解除封鎖將會讓政府過去所有的努力失色」。

全國封鎖原計畫自3月26日午夜至4月16日午夜共計21天，但在實施2週後顯現成效，平均感染率從封鎖前的42%降低到封鎖期間的4%。

拉瑪佛沙說，過去2週關閉邊界、孩子不能上學、企業停止營運以及許多人失去收入，造成經濟停滯不前。但既然已犧牲經濟，全國人民更要團結一致打贏這場艱困的防疫仗，不能前功盡棄。

他也向民眾宣布團結基金（Solidarity Fund）的成立。團結基金主要是靈活調度各民間公司、組織與私人機構的各項資源共同抗疫，防止2019冠狀病毒疾病大流行。

為了支持這一基金會，拉瑪佛沙說：「我們決定，總統、副總統以及各部會正副首長，在未來的3個月，各自捐出每個月33%薪資給團結基金。」

他呼籲其他公職人員、大型企業高級主管共襄盛舉，進一步擴大到全國各階層。

新聞網站「艾歐爾新聞」（IOL news）今天引述拉瑪佛沙給予全國民眾的鼓勵。他說：「我們一定會康復，我們一定可以挺過去。」

他說，封鎖延長但規範依舊，要求民眾仍然勤洗手、避免擁抱與任何其他形式的身體接觸，保持社交距離以防病毒傳播。（編輯：郭中翰）1090410