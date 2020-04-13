何晶臉書回應謎樣用語 網友口水戰可望落幕

新加坡總理李顯龍夫人何晶（前右4）13日修改臉書，原本遭熱議的謎樣Errrr...（呃...）內容雖仍存在，但連日的口水戰可望落幕。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃自強新加坡13日專電）新加坡總理李顯龍夫人何晶今天修改臉書，對台灣援助口罩表達感謝，原本遭熱議的謎樣Errrr...（呃...）內容雖仍存在，但台星網友心境大不同，連日的口水戰可望落幕。

外交部之前宣布啟動第二波援助需要口罩的國家，對象包含新南向政策國家，新加坡也在名單內，何晶11日在臉書（Facebook）轉發相關報導，還發文「Errrr...（呃...）」引起熱議。

這則貼文經網友不斷轉貼，迄今有近2300次分享，有1萬5000名網友按讚，1萬8000則留言，這些留言除對Errrr...感到好奇外，也各自解讀到底是正面、負面意涵。

台灣網友相繼加入留言內容，由於網友之間對口罩立場不一，引發台灣與新加坡網友相互論戰，甚至出現情緒性字眼。

有網友稱，如果台灣願意捐贈，新加坡不願接受，大可拒絕即可，沒必要熱臉貼冷屁股。台灣人在新加坡的部分社群也對這則貼文熱烈討論。

何晶的臉書貼文留下如謎樣的內容，連日來引發網友間的口水論戰。何晶今天修改相關內容，對台灣表達感謝。台灣網友也按讚鼓勵。

有趣的是，她修改文字中說明「至於錯誤？也會被原諒啦！」等內容，並留下原本遭外界熱議的Errrr...（呃...）內容。

配合政府2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫措施而居家辦公的新加坡公民明永昌（Ming Wing Cheong）認為，何晶修改臉書貼文，主要目的是不要讓這個全球共同防疫的戰爭淪為網友之間的口水戰，否則必然模糊焦點，無助疫情防治。

關注2019冠狀病毒疾病疫情的新加坡醫師李冠毅（Greg Li）說，這次台星網友口水論戰，主要是遭部分網友情緒性言論煽風點火，何晶原本的臉書貼文雖引發熱議，但應該不是惡意批評，不過，何晶今天主動修改謎樣文字，主要也是希望外界把焦點放在疫情防治，對網友口水論戰也有降溫作用。

中華民國外交部12日表示，宣布外援後也和新加坡相關單位討論，獲得正面的初步回應，兩國雙邊政策將以政府發言為主，不受任何個人發言影響。

何晶的臉書經常轉貼各類新聞或訊息，受到不少新加坡民眾關注，但台灣網友輪番到新加坡第一夫人臉書上大量留言則相當罕見。（編輯：郭中翰）1090413