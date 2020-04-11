駐星代表處：台灣抗疫努力不容遭刻意模糊

（中央社記者黃自強新加坡11日專電）針對星媒報導台灣與世衛秘書長譚德塞的紛爭，駐星代表處今天發表聲明強調，值此疫情緊張之際，全球應不分彼此抗疫，不應浪費力氣在口水之爭，台灣抗疫努力不容遭刻意模糊。

新加坡媒體聯合早報今天刊登題為「台灣真的沒攻擊譚德塞嗎？」的評論，對此駐新加坡台北代表處發表聲明表示，這則新聞標題僅把焦點限縮「台灣」和世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。聲明說，目前全球疫情蔓延、死亡人數攀升、身負全球醫療衛生重責的WHO祕書長遭譴責原因、被那些人譴責，似乎都被這個標題模糊或淡化。

對於譚德塞聲稱遭言論攻擊，聲明也對此感到遺憾並譴責。文中指出，誹謗與歧視在台灣是法律禁止的，網路的攻擊、謾罵與污衊更是世界各國共同面臨的挑戰。

聲明也表示，總統蔡英文在譚德塞指控台灣網友言語攻擊後，特別回應：「台灣向來反對任何形式的歧視，台灣長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味。」

蔡總統也邀請譚德塞到台灣，感受台灣人如何努力在遭受歧視和孤立之中，仍堅持走向世界、貢獻國際社會。

聲明說，台灣今年1月21日確診首例武漢肺炎病例後，立即循「國際衛生條例」（IHR）向WHO通報，WHO祕書處僅回覆要轉送這些資訊給WHO組織技術部門人員，台灣後來未再獲任何其他資訊。

此外，防疫作為除對抗強大的傳染病之外，也包含防治與疫情相關的「假訊息之毒」。名列全球網路攻擊目標之首的台灣，必須投入更多資源，24小時無間斷監控網路的相關惡意活動 。

聲明進一步指出，隨著疫情在全球大爆發、肆虐各國，台灣贏得國際間「防疫典範」的美號。這中間所投注的有形與無形人力、物力和意志力，是擁有豐富國際資源的其他國家所無法想像。

最後聲明強調，台灣從未獨善其身，當國內醫衛量能較充足時，已經有計畫地、分階段地援助友邦與最需要的國家。4月1日捐贈的首波口罩共1000萬片，送到歐盟、美國及友邦；第二波600萬片醫療級口罩也已運往北歐、中東歐、拉美和加勒比海地區、南向政策及其他友好國家等。（編輯：陳惠珍）1090411