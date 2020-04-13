援新加坡口罩引網路論戰 陳時中：可以停了啦

（中央社記者陳偉婷、陳怡璇台北13日電）台灣捐口罩給新加坡，因新加坡總理的夫人何晶臉書發言引風波。指揮中心指揮官陳時中今天說，網路上許多討論「可以停了！」防疫期間互相幫忙，沒必要有太多情緒反應。

外交部日前宣布啟動第二波援助需要口罩的國家，對象包含新南向政策國家，新加坡也在名單內。何晶11日在臉書轉發相關報導，發文「Errrr...（呃...）」引起熱議。但何晶13日修改臉書原本的留言內容，希望大家彼此相互擁抱，停止在網路世界廝殺，戰勝病毒。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午記者會回應相關議題時表示，台灣跟新加坡往來很多，現在在網路上有很多討論，「 可以停了啦！」

陳時中說，他承認，在台灣一開始口罩禁運的時候，新加坡2條在台灣的生產線沒辦法生產，對新加坡造成困難，當時也盡快讓產線移出去。回想當時台灣和新加坡的疫情，都只有10名武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診，新加坡當時的防疫也被認為做得很好，也沒想到後續的影響，那時候完全看不出跡象。

不過，陳時中說，現在新加坡疫情比較急，從10例到現在2000多例，且這幾天急遽增加中，新加坡也在困難之中，現在每百萬人就有418人染病。如果他們希望也願意的話，「朋友之間互相幫忙」，台灣非常願意協助。在這種情況下，沒必要有太多情緒反應。

陳時中說，大家在防疫期間都有困難，也各自會有考慮，但彼此幫忙，互通有無。

此外，有關台灣徵用醫用口罩，陳時中說，目前徵用令已發出，將延長徵用到6月底，也會暫緩出口到6月底。但其他防護用品，如隔離衣等，可能會保留一定的量讓廠商可以外銷，增加業者生產的誘因。（編輯：陳清芳）1090413