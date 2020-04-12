外交部：援贈新加坡口罩 不受個人發言影響

外交部表示，宣布外援後和新加坡相關單位討論，新加坡初步回應正面，兩國雙邊政策將以政府發言為主，不受任何個人發言影響。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北12日電）台灣援贈新加坡口罩，但新加坡總理李顯龍夫人何晶在臉書發文內容引起熱議；外交部表示，宣布外援後也和星國相關單位進行討論，星方初步回應正面，兩國雙邊政策將以政府發言為主，不受任何個人發言影響。

外交部日前宣布啟動第二波援助需要口罩的國家，對象包含新南向政策國家，新加坡也在名單內，但新加坡總理李顯龍的夫人何晶昨天在臉書轉發相關報導，並發文「Errrr...」（呃...）引起熱議。

外交部下午表示，因應全球武漢肺炎疫情持續惡化，台灣口罩產能也持續上升，評估在能力範圍內，持續推動國際防疫人道合作。

因此，外交部在9日例行記者會上宣布，將推動第二波口罩援外行動，對象涵蓋新南向的重要夥伴。

外交部指出，新加坡是台灣重要國際友人，在各項雙邊議題上密切合作，雙方人民往來也極為密切，政府宣布第二波外援後，也和星國相關單位進行討論，星方初步回應正面，目前雙方尚在積極協調中，若有結果，將會對外說明。

外交部也說，新加坡政府基於防疫需求，也為因應政府口罩出口禁令，將設置在台灣的兩條口罩生產線移回當地生產，由於生產口罩的機器設備並未禁止出口，星方已順利將生產線移回新加坡，移回後，台灣廠商也持續遠距指導、協助維運。

外交部強調，台星關係長遠深厚，不論政府或民間的關係都相當密切，兩國政府也極為珍惜此特殊友誼，兩國政府間將基於長久情誼持續深化關係，兩國間的雙邊政策，也將持續以政府發言為主，不會受到任何個人發言影響。外交部呼籲國人，珍惜台星兩國得來不易的情誼。（編輯：林淑媛）1090412