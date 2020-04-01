月薪5萬安全距離大使 新加坡廣發英雄帖出任務

（中央社記者黃自強新加坡1日專電）武漢肺炎疫情加劇，新加坡廣發英雄帖招聘「安全距離大使」，提醒民眾在公共場所保持至少1公尺的社交安全距離。這項任務月薪達新幣2500元（約新台幣5萬3000元）。

新加坡環境局以合約方式招聘「安全距離大使」，主要工作內容是確保民眾在庶民美食小販中心用餐要保持安全距離，消費者不能坐在貼有標示的座位，排隊購餐也要保持1公尺的社交安全距離。

「安全距離大使」任務並不輕鬆，共分早、晚與全天制班，一週值勤5天。這群肩負提醒保持安全距離任務的大使，不僅要通曉英文與母語，如有銷售與客服經驗者尤佳。

值得注意的是，「安全距離大使」只能勸導民眾保持社交安全距離，並未具有開罰權限。

新加坡為防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延，衛生部公告餐飲場所用餐座位至少要保持1公尺的社交安全距離等相關措施。

工作場所和學校以外聚會與社交活動，任何時間都以10人為限；公共場所確保彼此保持至少1公尺安全距離；其他包括限制入場人數，確保場內每16平方公尺空間不能超過1人。這些規定持續到4月30日。

新加坡為落實社交安全距離，決定祭出刑事處分，從3月26日晚間11時59分起，凡違反社交安全距離規定者，將罰款最高新幣1萬元（約新台幣21萬元）、坐牢6個月，抑或兩者兼施處分。

新加坡昨天新增47起2019冠狀病毒疾病確診病例，其中有31起是屬於本地感染病例，遠高於境外移入的16起病例。新加坡確診累計926起。

新加坡過去兩個多月來從減少境外移入、及早診斷和隔離病例，以及加強社會責任與個人衛生習慣的3大層面，著手防範武漢肺炎疫情散播。（編輯：馮昭）1090401