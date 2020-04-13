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武漢肺炎13日新增5例境外移入 4人為珊瑚公主號旅客
首頁 / 政治

蘇建榮：沒有扣留新科口罩 產線也移回新加坡

最新更新：2020/04/13 13:57

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）台灣援贈新加坡口罩，但遭新加坡總理李顯龍夫人何晶以「呃...」字回應。網友質疑與新科在台產製口罩被扣有關，財政部長蘇建榮今天表示，新科產製口罩均已順利出口，產線已移回新加坡在台無生產。

外交部日前宣布啟動第二波援助需要口罩的國家，對象包含新南向政策國家，新加坡也在名單內，但新加坡總理李顯龍的夫人何晶昨天在臉書轉發相關報導，並發文「Errrr...（呃...）」引起熱議。

立法院財委會今天審查所得稅法第4條及第17條條文修正草案及海關進口稅則部分稅則修正草案，財政部長蘇建榮受邀備詢。

民進黨立委林楚茵質詢時表示，何晶除是新加坡總理夫人，也是新加坡最大控股公司「淡馬錫控股」（Temasek）的董事與執行長，而淡馬錫又是新科最大股東，不難想像為何針對這次的事件有這樣的發言；但盼也不要因誤會導致台星間友誼受影響，希望花點時間討論澄清。

林楚茵指出，對何晶「不置可否」的貼文內容，網友主要質疑和在台灣的新加坡公司「新科工程（ST Engg）」所製造的口罩有關，爭論點涉及台灣1月24日管制口罩出口後，新科先前所生產的口罩有被扣在台灣，因此要請求財政部及經濟部做說明。

蘇建榮表示，首先，在1月24日口罩禁令開始前，就已做好準備、裝運出口的口罩仍可順利出口，新科口罩在1月22日就已獲准放行、1月29日出關，沒有扣留問題；其次，新科在台灣的兩台生產線機器設備，在2月12日就已運回新加坡，後續在台灣已無生產。

經濟部工業局副局長楊志清指出，新科先前在台生產的是N95口罩，並沒有拿到衛福部的醫材許可證，所以從頭到尾都不屬於政府徵用口罩範圍。（編輯：蘇志宗）1090413

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