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亞銀擬推200億美元方案 臂助發展中成員國抗疫

最新更新：2020/04/13 22:12

（中央社馬尼拉13日綜合外電報導）亞洲開發銀行今天表示，將推出一項200億美元的龐大援助方案，協助成員國裡的發展中國家，渡過2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情造成的經濟衝擊。

法新社報導，亞洲開發銀行（Asian Development Bank）1個月前才宣布提振經濟的方案，隨著疫情影響規模愈來愈大，新方案將是當初的3倍。

由於疫情影響，全球經濟近乎同時停擺，勞工被下令在家躲避疫情，世界恐將落入深度衰退。

目前全球官方統計的武漢肺炎確診病例已超過180萬例，約11萬5000人染疫不治。

亞銀總裁淺川雅嗣（Masatsugu Asakawa）今天發布視訊聲明表示：「這場危機的範圍和規模，使亞洲開發銀行有必要擴大支援。」

亞銀將提供多達130億美元的貸款，幫助成員國裡受疫情影響的開發中國家填補預算缺口。另外大約20億美元預計提供給民間部門。

亞銀的開發中成員國包括阿富汗、緬甸、印度與中國等多個國家。

本月稍早亞銀曾警告，這波疫情可能讓全球經濟損失4兆1000億美元，因為它衝擊歐美和其他重要經濟體。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1090413

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