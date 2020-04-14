採檢少又慢 巴西實際染疫數恐為已知12倍

（中央社巴西利亞/里約熱內盧13日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病蔓延全球，一項今天公布的研究指出，由於檢測樣本太少、確認結果時間太長，巴西實際確診人數可能是政府通報數據的12倍之多。

路透社報導，這項研究由巴西國內大學及其他機構組成的研究團隊檢視巴西截至4月10日的死亡病例比例，與世界衛生組織（WHO）預估的死亡率做比較。

巴西的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）死亡率高於預期，意味巴西的實際確診數比目前的統計還多；研究估算，巴西官方僅通報了8%的病例數。

負責這項研究的「衛生運作與情報中心」（Center for Health Operations and Intelligence）指出，巴西政府著重檢測病情嚴重的病例，而不是採檢所有疑似病例；另外，取得檢測結果相當費時，也招致研究人員及其他醫療專家的抱怨。

衛生運作與情報中心表示：「通報數據遠低於實際感染人數，恐營造疫情獲得控制的假象，結果可能導致圍堵措施減少。」

巴西衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）曾表示，巴西幅員遼闊，很難執行病毒檢測，他也承認需要改進。

衛生部統計，截至今天，巴西累計死亡病例增至1328起，確診總數達到2萬3430人。一名衛生官員指出，超過9萬3000人還在等待檢測結果。

疫情也激起巴西政府內部的緊張情勢，右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）試圖淡化病毒風險、呼籲國內恢復正常生活，但衛生部長及地方官員都敦促採取更嚴格的防疫措施。（譯者：侯姿瑩/核稿：曾依璇）1090414