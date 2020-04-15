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川普斷金援後 譚德塞：WHO聚焦拯救人命遏止疫情

最新更新：2020/04/15 22:49

（中央社日內瓦15日綜合外電報導）美國總統川普昨天宣布將暫停對世界衛生組織（WHO）金援。世衛秘書長譚德塞今天表示，世衛只聚焦拯救人命及遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行。

法新社報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在推特（Twitter）發文說：「沒有時間可以浪費了。世衛只有一個焦點，就是努力為所有人服務，以拯救人命，並遏止2019冠狀病毒疾病疫情大流行。」

世衛為因應疫情大流行，發布更新版策略準備及應對計畫，譚德塞也推文宣揚。

推文寫道：「過去幾個月以來，我們學到關於2019冠狀病毒疾病的其中一件重要事情是，越快找到、檢測、隔離和照護所有病例，我們就讓病毒越難以擴散。」

「這項原則將拯救人命，並減緩疫情對經濟造成的影響。」

川普昨天表示，世衛宣揚中國對於疫情的假訊息，導致疫情全球蔓延，各國付出慘痛代價，美國將暫停對世衛的金援，並調查世衛管理不善與隱瞞疫情傳播的責任。

美國每年捐助世衛4至5億美元，是世衛最大資金捐助國。中國提供世衛4000萬美元資金，僅約美國的1/10。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1090415

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