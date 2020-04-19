伊朗拚監獄防疫 囚犯暫時獲釋時限再延1個月

（中央社德黑蘭19日綜合外電報導）伊朗總統羅哈尼今天表示，當局已將囚犯暫時獲釋時限再延長1個月。目前伊朗正致力根絕2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）在擁擠監獄內擴散的問題。

路透社報導，羅哈尼（Hassan Rouhani）今天在一場電視轉播的內閣會議中表示：「這批囚犯對社會不構成威脅，他們的獲釋時限已延長至5月20日。」

伊朗據傳自2月起暫時釋放10萬名囚犯，包括良心犯、雙重國籍與外國籍犯人。聯合國17日表示樂見這項良善行動，但行動必須擴大。

聯合國伊朗人權問題特別報告員芮曼（Javaid Rehman）等聯合國人權專家透過信件表示，「多數良心犯、人權捍衛者、環保人士、雙重國籍和外國籍人士」，仍遭伊朗囚禁。

羅哈尼今天也說，伊朗境內的清真寺與聖地將繼續關閉到至少5月4日。他說：「清真寺與宗教中心未來兩週將繼續關閉…有關齋戒月（Ramadan）期間的集會問題，下週將作出決定。」

伊朗當局昨天允許首都德黑蘭的低風險行業恢復營運，包括許多店家、工廠和工作坊在內。其他地方的低風險行業已於一週前解禁。

目前伊朗各級學校和大學依然停課，當局也下令禁止文化、宗教和體育集會。羅哈尼表示，劇院、健身房、桑拿浴、美容院、購物中心等染疫風險偏高的行業將繼續關門，「等候進一步通知」。

伊朗迄今武漢肺炎確診共8萬2211例，共5118人染疫喪命。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1090419