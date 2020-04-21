流感因武漢肺炎銷聲匿跡 恐不利疫苗研發

（中央社布魯塞爾20日綜合外電報導）根據官方數據和科學家說法，武漢肺炎疫情引起各國實施封城措施，導致流行性感冒3月在歐洲幾乎銷聲匿跡。但專家預警，這樣的好消息，恐怕不利於下個流感季的疫苗研發。

北半球每年流感疫情通常從10月持續到隔年5月中旬。且流感即使有疫苗，致死人數有時並不低於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。

根據歐洲聯盟（EU）官方統計，2017-18年流感季歐洲死於流感人數達15萬2000人，而武漢肺炎至今已在歐洲奪走逾10萬條人命，儘管流感疫情時間較長。

法蘭克福大學附設醫院（Frankfurt University Hospital）病毒學家拉伯諾（Holger Rabenau）告訴路透社，今年流感季比以往提前結束，很可能因武漢肺炎實施的各項防疫措施，例如保持社交距離和戴口罩，使得流感傳染程度下降。

不過，歐洲疾病預防管制中心（ECDC）的流感高級專家潘提能（Pasi Penttinen）指出，當實驗室能獲得的流感樣本數減少，可能導致研究人員無法對流感季尾聲流行的病毒株有充分了解。

而當疫苗相關資料減少，或處理資訊的時程延宕，便可能影響到南半球明年冬天流感季的疫苗品質。南半球的流感疫苗通常依據年初北半球收集到的樣本，在每年9月確定。

潘提能指出，由於關於今年流感病毒可能的突變資訊減少，使得要研發出最有效疫苗來對抗明年流感季可能流行的病毒株，成功的機率降低。「這可能構成問題。」

不過潘提能說，北半球今年冬天的流感疫苗很可能不會受到樣本數變少影響，因為疫苗成分已在今年2月確定。

疫苗成分通常提前決定，因為廠商需要數個月時間來生產每年需要的數百萬劑疫苗。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1090420