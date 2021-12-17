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英相強生醜聞纏身 國會補選保守黨意外輸掉鐵票倉

2021/12/17 15:55
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（中央社倫敦17日綜合外電報導）英國首相強生（Boris Johnson）的保守黨今天意外輸掉了一個先前穩當的國會席次，被外界解讀為選民向這名飽受危機和醜聞困擾的英國領導人展現強烈反對。

路透社報導，中間派自由民主黨（Liberal Democrats）候選人摩根（Helen Morgan）今天以近6000票之差贏得北施洛普夏郡（North Shropshire）席次，顛覆保守黨2019年以2萬3000票拿下的席次。

摩根在勝選演說中表示：「今晚，北施洛普夏郡民眾代表英國人民發聲了。他們清楚而響亮地表示：波瑞斯．強生，你的黨已經玩完了。」

「我們國家迫切需要領導力。強生先生，你並非領導者。」

英國選區自1983年以目前形式創設以來，保守黨在英格蘭中部多數鄉下地區每戰必勝。

強生在各方面正面臨批評，包括傳出他的職員在去年耶誕節期間舉辦派對，當時英國正處於防疫封鎖狀態。

經歷保守黨議員在企業中兼職遭受撻伐、強生對他的公寓進行奢華翻修遭致批評，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例激增後，全國民調顯示，保守黨支持度已落後主要對手工黨。

北施洛普夏郡是支持脫歐，堅定的保守黨地盤。分析人士指出，今天的重大挫敗可能會進一步破壞強生對國會議員的權威，這些議員已經公開反對推行COVID-19疫苗護照的計畫。

英國下次全國選舉預計於2024年登場。（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1101217

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