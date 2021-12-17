立陶宛撤回駐中人員 中國：未協商突離境還造謠

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（中央社記者邱國強北京17日電）針對立陶宛全面撤回駐中國臨時代辦處人員，中國外交部發言人汪文斌今天說，立方在未與中方協商下，突然自行決定安排所有外交人員離境，且「公然散佈謠言，推卸自身責任」。

中國外交部下午舉行例行記者會，汪文斌在回答媒體相關詢問時作上述表示。他對立陶宛此舉表達「強烈不滿和堅決反對」。

媒體並詢問，立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）日前表示，中方告知立陶宛駐中外交人員身分證件將很快失效，使立方必須匆促安排駐中人員回國，因此申請延期，但未獲中方任何答覆，立方人員只好第一時間回國，中方舉動違反維也納外交關係公約。

汪文斌對此聲稱，立陶宛政府允許設立「駐立陶宛台灣代表處」，公然在國際上製造「一中一台的錯誤行徑」，中方已宣布將中立關係降為代辦，並正式照會立方要求更名。這符合維也納外交關係公約、一般國際法和相關國際實踐，也符合外交對等原則。

他又說，中立關係已降為代辦級，中方要求立陶宛外交機構重新申辦外交人員身份證件，這是中方「做好駐華使團服務與管理的正常程序」，符合相關國際法和國際慣例，並不影響立方外交人員在中國正常履職和生活。

汪文斌宣稱，立方從未提出駐中外交人員證件延期申請，「所謂未獲中方答覆的說法純屬是造謠」，而是立方在事先沒有通知中方下，突然安排所有外交人員「不辭而別」，自編自導了一齣鬧劇。

他還說，立方不正視並糾正自身的錯誤行為，反而散佈虛假訊息，藉以推卸自身責任，中方對此深表不滿，並堅決反對。立方試圖藉此向中方「政治訛詐」，這完全是打錯了算盤。

針對捷克媒體15日報導，中方先前可能對某名立陶宛駐中人員實施「無罪羈押」，汪文斌則說，這「純屬子虛烏有，十分荒謬」。

媒體還詢問，捷克參議院外交委員會日前通過決議，呼籲捷克政府就立陶宛外交官返國以「回應中國脅迫行為」表達支持，並在歐洲理事會等公開場合表達聲援和支持，要求中方回應。

汪文斌宣稱，中方敦促有關方面「明辨是非，秉持客觀公正立場」，恪守「一個中國」原則，以實際行動維護雙邊和中歐關係健康穩定發展。（編輯：楊昇儒）1101217