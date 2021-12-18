非洲疫苗接種率低 土耳其總統宣布捐1500萬劑

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（中央社伊斯坦堡18日綜合外電報導）土耳其總統艾爾段今天在「第3屆土耳其－非洲關係夥伴峰會」宣布，土國將捐贈非洲1500萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，並說，非洲疫苗接種率低是人道上的汙點。

法新社報導，過去艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）擔任總理和2003年就任總統以來，土耳其一直大手筆投資，發展與最貧窮大陸非洲的經貿和外交關係。

艾爾段在第3屆土耳其－非洲關係夥伴峰會（The third Turkey-Africa Partnership Summit）向數十位非洲國家領袖與部會首長發表開幕詞說，土耳其將運交1500萬劑疫苗給非洲。當前非洲的確診病例增加快速，而疫苗接種率卻很低。

艾爾段說：「我們知道全球疫苗分配不均，而非洲遭到了不公平待遇，非洲人口目前只有6%接種過疫苗，就人道而言，說不過去。」

土耳其正研發稱為Turkovac的國產疫苗，目前已申請緊急授權使用。

艾爾段指出，（Turkovac）一旦獲得授權，將與非洲各國共享。

他表示，土耳其希望在各方面強化與非洲國家的關係，包括衛生、國防、能源、農業與科技等。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1101218