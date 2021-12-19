日本擬攜手英國 研發F-2戰機後繼機種部分機體

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本正在研發航空自衛隊現役F-2戰機的後繼機種，目前已知除了在發動機跟英國共同研發外，跟發動機相關的部分機體也將攜手英國，希望藉此節省數兆日圓研發經費。

日本讀賣新聞報導，不只一位日本政府相關人士透露，日本政府有意讓英國加入F-2戰機後繼機種部分機體研發工作，目前已進入最後協調階段。

日本政府已確定在發動機部分跟英國共同研發的政策方針，現在希望跟發動機相關的機體部分也能共同研發，節省約數兆日圓的研發經費。

日本政府希望在2022年3月前確定合作框架，預計2026年度起製造試飛機，2030年代進行試飛。

英國將參與的機體研發，主要是噴射發動機的進排氣口附近的部分，由於跟戰機推力等性能優劣直接相關，所以日本防衛省官員表示，「跟發動機一併進行研發很合理」。這部分的設計也有著與機體匿蹤性能及整體形狀有密切關係的重要性。

日本政府希望能在F-2戰機開始除役的2035年左右，換裝新一代後繼機種；英國正致力在同時期換裝下一代戰機「暴風」的研發工作，也期待透過與日本研發提升共同領域的效率。

英國很積極地對日本公開相關情報，對日本來說，換裝新一代戰機後的機體改裝等，將有隱匿情報及規範都較少的優點。

日本政府為確保培育國內產業及改裝自由度，對研發新一代戰機打出整體由「日本主導」的構想，由日本8家公司共同研發。

由於發生事態必須跟美國共同因應，所以新一代戰機有必要跟美軍保持高度相互運用的特性，因此日本原則上將接受美國企業對機體系統部分等技術支援。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1101219